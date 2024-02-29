Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поднялся в национальном рейтинге губернаторов на одну позицию. Результатами исследования за январь-февраль поделился Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», оценив деятельности глав регионов России.

Напомним, в конце декабря Александр Бречалов занимал 59-ю строчку. В новом рейтинге он оказался на 58-й позиции. В своей, второй, группе рейтинга он обошёл губернаторов Смоленщины и Чукотки.

Рейтинг традиционно возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин и раис Татарстана Рустам Минниханов. Замыкают рейтинг руководители Калмыкии и Тывы.

Один из экспертов исследования политконсультант Марат Хамидуллин в своём комментарии отметил, что зима для главы Удмуртии выдалась относительно спокойной. При этом в некоторых городах республики возникли проблемы, которые удалось решить лишь после личного вмешательства руководителя республики.

«Например, несмотря на уверенные заявления главы Ижевска Дмитрия Чистякова о готовности столицы Удмуртии к зимним снегопадам, город оказался погребён под снегом. Эта ситуация была обусловлена аномальными осадками, которые Ижевск не видел уже десятилетия. Однако благодаря усилиям Александра Бречалова в организации уборки снега и контроле за этим процессом, ситуация в городе значительно улучшилась, свидетельствуя о возможности справиться с подобными аномалиями», — отметил Марат Хамидуллин.

Он отметил также, что главной темой зимы, стала подготовка к предстоящим выборам президента страны.

«Именно по этой причине в январе в Удмуртию прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров. В ходе визита не было сделано публичных замечаний в адрес руководства. Тем не менее, в республике есть вопросы, которые, возможно, не окажут значительного влияния на результаты предстоящих выборов, но могут немного подпортить картину», — резюмировал политконсультант.