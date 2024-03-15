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Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал на выборах президента России в Воткинске

12:50, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал на выборах президента России в Воткинске
12:50, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Александр Бречалов\n#выборы президента 2024
Фото: Александр Бречалов
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На избирательный участок руководитель региона пришёл со своей семьёй.

Воткинск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отдал свой голос на выборах президента России. На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что принял участие в голосовании на одном из участков в Воткинске.

На избирательный участок Бречалов пришёл со своей супругой Еленой, а также детьми Артёмом и Анастасией.

Напомним, участки для голосования будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. За ходом голосования ведёт наблюдение Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей

Свой голос на выборах уже отдали участницы коллектива «Бурановские бабушки»

12:50, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
275
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Александр Бречалов\n#выборы президента 2024