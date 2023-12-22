Часть запчастей для нового пассажирского самолёта разработал Сарапульский электрогенераторный завод

Сарапул. Удмуртия. В новом отечественном пассажирском самолёте будут детали, сделанные Сарапульским электрогенераторным заводом (СЭГЗ). Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Новый пассажирский самолёт с названием ТВРС-44 «Ладога» разрабатывает Уральский завод гражданской авиации. Он заменит небольшие устаревшие судна по типу Ан-24 и Як-40.

СЭГЗ также поучаствовал в создании самолёта. Завод разработал токосъёмник воздушного винта для противообледенительной системы. Первые образцы уже прошли заводские испытания и отправились на Урал.

Напомним, что ранее СЭГЗ уже участвовал в поставке оборудования для самолёта Sukhoi Superjet New.