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Часть запчастей для нового пассажирского самолёта разработал Сарапульский электрогенераторный завод

11:57, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Часть запчастей для нового пассажирского самолёта разработал Сарапульский электрогенераторный завод
11:57, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
166
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#авиация\n#Урал\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com/a.brechalov
166
0

Токосъёмники воздушного винта для противообледенительной системы уже прошли испытания.

Сарапул. Удмуртия. В новом отечественном пассажирском самолёте будут детали, сделанные Сарапульским электрогенераторным заводом (СЭГЗ). Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Новый пассажирский самолёт с названием ТВРС-44 «Ладога» разрабатывает Уральский завод гражданской авиации. Он заменит небольшие устаревшие судна по типу Ан-24 и Як-40.

СЭГЗ также поучаствовал в создании самолёта. Завод разработал токосъёмник воздушного винта для противообледенительной системы. Первые образцы уже прошли заводские испытания и отправились на Урал.

Напомним, что ранее СЭГЗ уже участвовал в поставке оборудования для самолёта Sukhoi Superjet New.

11:57, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
166
0
#авиация\n#Урал\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов