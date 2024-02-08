«Наливайки» в жилых домах собираются закрывать в Удмуртии с апреля

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл совещание по вопросу закрытия «наливаек» в жилых домах. Об этом он оповестил население в своих соцсетях. Руководитель региона отметил, что соответствующий закон уже утвердила Госдума и Совет Федерации; теперь регионы сами смогут устанавливать требования к продаже алкоголя в жилых домах.

«Когда закон вступит в силу, мы сами можем ограничить время продажи алкогольных напитков в точках общепита в многоквартирных домах и на их территории. Ресторанов это не коснётся», — сказал Бречалов.

Он подчеркнул, что цель закона — искоренить все «наливайки», торгующие алкоголем в жилых домах, владельцы которых обходят закон, прикрываясь статусом заведения общепита. Бречалов отметил, что подходить к решению вопроса нужно очень вдумчиво, чтобы не пострадали добросовестные предприниматели.

Активная работа может начаться в Удмуртии с апреля 2024 года, когда закон вступит в силу.