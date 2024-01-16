Глава Удмуртии сообщил об огромном спросе на жильё в Воткинске и Сарапуле

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле и Воткинске есть высокая потребность в новом жилье. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил во время доклада на XII сессии Госсовета республики, говоря об итогах ввода жилья в 2023 году.

«По объёмам ввода жилья республика вышла в 2023 году на 20 место в России. Так, в 2021 году ввод жилья составил 841,5 тыс. квадратных метров, в 2023 — 1 млн 268 тыс. квадратных метров, что в полтора раза выше значений 2021 года. Темпы снижать не намерены — ввод жилья в 2024 году составит не менее 1 млн квадратных метров, а планируем — 1 млн 300 тыс. кв. метров», — рассказал Бречалов.

По его словам, в Удмуртии сейчас 82 застройщика строят 157 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 526 тыс. кв. метров, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие три года. Глава Удмуртии также подчеркнул, что в этом вопросе нельзя забывать о главных задачах здесь — создание инфраструктуры: школы, детские сады и дороги.

«И второе, у нас огромный спрос на жильё в Воткинске и Сарапуле. В Сарапуле, например, с 2014 года построено всего 19 домов на 910 квартир. А потребность у нас порядка 20 тыс. кв. м ежегодно в каждом городе — это по 400 квартир в год», — подчеркнул глава Удмуртии.

Он отметил, что годами в Сарапуле и Воткинске очень мало строилось: «Обращаюсь сейчас в первую очередь к застройщикам, в этих городах людям нужно жильё, здесь высокая потребность».