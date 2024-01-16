Об ошибках 2023 года Александр Бречалов доложил Госсовету Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртия Александр Бречалов доложил Госсовету республики о тех ошибках, которые допустила исполнительная власть в 2023 году. Об этом руководитель республики рассказал на внеочередной XII сессии регионального праламента.

«2023 год начался с аварии на коммунальных сетях в Можге. В результате неспособности дать объективную оценку ситуации, замалчивания проблемы на местах и отсутствия своевременных решений практически 10 тыс. человек оставались без тепла целых пять дней», — начал Бречалов.

После этого он принял кадровые решения, увеличил объём бюджетных ассигнований на подготовку к отопительному периоду, кроме того, город включили в федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2027 года. После этого ресурсоснабжающая организация разработала инвестиционную программу в сфере теплоснабжения. Сейчас идут работы по аналогичной программе и в сфере водоснабжения. Все эти меры, пусть и не сразу, но должны повысить надёжность и качество предоставляемых услуг жителям Можги.

«Нам не удалось в 2023 году завершить строительство школы на 825 мест в деревне Пычанки, только на 50% готов детский сад в деревне Воегурт, сдвинули строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Балезино на 2024 год. Тем не менее, все эти объекты завершим в этом году. Пример этих объектов показал, что у нас по-прежнему слабая подготовка проектно-сметной документации, также необходимо усиливать институт заказчика. Уделим этому отдельное внимание», — продолжил глава Удмуртии.

Он отметил, что не может быть оправданием то, что сотню объектов построили в срок и качественно. Также он обозначил ошибки и в дорожной отрасли.

«Весна, как всегда пришла нежданно (на две недели раньше), а асфальтовые заводы не готовы! В связи с чем мы получили огромное количество абсолютно справендливых жалоб от автомобилистов, особенно в Ижевске. Поэтому подготовку заводов к выпуску литого асфальта в 2024 году мы начнем уже с февраля», — отметил Александр Бречалов.

Основные ошибки связаны с темой инфраструктуры, подчеркнул глава Удмуртии.