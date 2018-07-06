В Ижевске группа активистов начнет сбор средств на восстановление башни Ижмаша

10 июля инициативная группа обсудит судьбу объекта федерального значения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске группа активистов займется сбором средств на реконструкцию и восстановление башни Ижмаша. Во вторник, 10 июля, состоится первое заседание группы, инициатором которой выступил директор Гуманитарного лицея Ижевска и кандидат на пост Главы города Михаил Черемных.

Планируется, что в её состав войдут общественники, журналисты, блогеры, депутаты Гордумы и власти республики.

Михаил Черемных Дорогие Fb-друзья, особенно земляки! Вчера, 3 июля 2018 г. многие из нас испытали шок - загорелась и рухнула триумфальная колонна, венчавшая купол башни Главного корпуса Ижевского завода. Я не буду...

Напомним, 3 июля на глазах горожан горел памятник и символ столицы Удмуртии – башня Главного корпуса Ижевского оружейного завода (Ижмаш). В результате произошло обрушение триумфальной колонны. По предварительной информации спасателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

«Мы утратили главный державный символ оборонной, военной мощности Российской Империи», - сообщил ранее историк Евгений Шумилов.

Михаил Черемных поделился с «Сусаниным» мнениями горожан о дальнейшей судьбе башни.

- Согласно первой позиции, у которой оказалось немало сторонников, ижевчанам нужно смириться со случившимся, рано или поздно башня всё равно бы рухнула. «Конечно, она когда-то имела какое-то значение, но коль скоро она не нужна никому: ни федералам, ни, по большому счету, горожанам, ни республиканской власти... Символ города можно найти и другой», - пересказал позицию этой группы Черемных.

- Вторая группа горожан, напротив, считает необходимым своими силами восстановить памятник, построить «на свои кровные», как было сделано в случае со Свято-Михайловским собором в начале 20 века, и не ждать помощи от властей – ни федеральных, ни региональных.

- Восстановлением башни должно заниматься государство. «Коль скоро это федеральная собственность, а мы платим налоги, ещё и мы за свои деньги должны будем строить <…>? Необходимо поднять «волну», чтобы федералы исполнили свои обязательства», - поделился мнением третьей группы горожан Черемных.

Как сообщил в Фейсбуке председатель Центра социальных и образовательных инициатив Александр Радевич, основная проблема состоит не в деньгах, а в вопросе собственности. Пока он не будет решен, «всё будет валиться».

10 июля инициативная группа рассмотрит все варианты развития событий и примет решение, что делать с башней.

«У меня консолидирующая позиция, объединяющая все три версии. Не надо выбирать или-или, надо сделать все три варианта сразу. Первый - не в том смысле, что ничего не делать - делать надо, но параллельно можно искать или создавать новые символы нового Ижевска. Второй и третий: добровольные пожертвования горожан собрать можно и нужно, потому что это – их право выразить свою гражданскую позицию, но при этом необходимо, чтобы в финансировании приняли участие и федеральные структуры», - рассказал Черемных.

По его словам, в лучшем случае всю башню заводоуправления можно восстановить за полтора года, в худшем – за 3 года, а на её ремонт потребуется около 2 млрд. рублей.

Он также заявил, что произошедшее – это вызов нынешним горожанам. «И в прежнее время в ижевской истории были драматические и даже трагические ситуации. И плотину прорывало, и тогда заводские рабочие, крестьяне окрестных деревень бросались заделывать пробоины и промоины, а офицеры и инженеры по пояс в ледяной воде утрамбовывали мешки с мукой <…>. И башня эта в 1836 году уже горела», - пояснил Михаил Черемных.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Юрий Перевозчиков, серьезных разрушений кроме обрушившегося шпиля нет. Все остальные элементы, включая чугунную лестницу, колокола, часовой механизм, которые составляют объект охраны – целы. Сейчас упавший шпиль «представляет из себя груду железа, обожженного дерева, стальных листов».

«Если будет установлено, что это (пожар - ИФ) действительно произошло в результате действий каких-то лиц, это влечет наказание для того же Росимущества, что они не обеспечили (охрану - ИФ)", - рассказал «Интерфаксу» Перевозчиков.

Популярный блогер Илья Варламов в своём материале «Не помнят и не гордятся», заявил, что в Ижевске и без того мало исторических объектов наследия, а сегодня уничтожается и то место, где зародился знаменитый на весь мир автомат Калашникова. По его мнению, власти пошли «путём избавления от истории ради зачистки лакомого участка земли».