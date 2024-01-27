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На Камбарском машзаводе разработали установку для сепарации попутного газа

17:36, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Камбарском машзаводе разработали установку для сепарации попутного газа
17:36, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Удмуртия\n#Hi-Tech\n#технологии\n#промышленность\n#Александр Бречалов\n#полпред\n#ПФО\n#завод\n#нефть\n#газ\n#Камбарка
Фото: скриншот с vk.com/a.brechalov
98
0

Работы проведены по заказу «Газпромнефти».

Камбарка. Удмуртия. Инженеры Камбарского машиностроительного завода создали опытный образец установки для сепарации газа, получаемого при нефтедобыче. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, устройство является уникальной разработкой не только для нашего региона, но и России в целом. Установка позволяет очищать попутный газ от различных примесей, в том числе нефти и воды, а также выделять из него компоненты, годные к использованию. Очистка газа, который сейчас зачастую просто сжигают, поможет сократить объемы вредных выбросов и получить дополнительную выгоду от использования ценных компонентов.

Александр Бречалов добавил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы завод провел по заказу «Газпромнефти». Опытный образец установки готовится к отгрузке. 

Кстати, об этих и других перспективных разработках предприятий Удмуртии 26 января глава республики беседовал с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым. Было отмечено, что многие заводы региона – ИРЗ, СЭГЗ, «Буммаш», «Аксион», «Свет» – активно занимаются импортозамещением, решают новые задачи и осваивают новые рынки. В целом сейчас предприятия Удмуртии разрабатывают около 90 проектов на общую сумму в 33 млрд рублей. При этом по индексу промпроизводства Удмуртия входит в число лидеров России.

17:36, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Удмуртия\n#Hi-Tech\n#технологии\n#промышленность\n#Александр Бречалов\n#полпред\n#ПФО\n#завод\n#нефть\n#газ\n#Камбарка