Глава Удмуртии: дежурным по республике в эту новогоднюю ночь буду я

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил всех членов регионального правительства, несмотря на праздник, быть на связи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Хочу напомнить, что новогодние каникулы и праздники — для всех жителей, кроме правительства. Прошу всех быть на оперативной связи и в максимально короткие сроки реагировать на любого рода ситуации», — сказал Бречалов на итоговом совещании 29 декабря.

Напомним, на Прямой линии 7 декабря он сообщал, что этот Новый год встретит с семьей в Ижевске. «Дежурным по республике в эту новогоднюю ночь буду я», — добавил на совещании глава Удмуртии.