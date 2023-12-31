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Глава Удмуртии: дежурным по республике в эту новогоднюю ночь буду я

12:10, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Глава Удмуртии: дежурным по республике в эту новогоднюю ночь буду я
12:10, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
313
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Александр Бречалов\n#праздник\n#безопасность
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
313
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Александр Бречалов попросил членов регионального правительства быть на связи.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил всех членов регионального правительства, несмотря на праздник, быть на связи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Хочу напомнить, что новогодние каникулы и праздники — для всех жителей, кроме правительства. Прошу всех быть на оперативной связи и в максимально короткие сроки реагировать на любого рода ситуации», — сказал Бречалов на итоговом совещании 29 декабря.

Напомним, на Прямой линии 7 декабря он сообщал, что этот Новый год встретит с семьей в Ижевске. «Дежурным по республике в эту новогоднюю ночь буду я», — добавил на совещании глава Удмуртии. 

12:10, 31 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
313
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Александр Бречалов\n#праздник\n#безопасность