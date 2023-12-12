Глава Удмуртии призвал ведомства быть более бдительными на массовых мероприятиях

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл внеочередное заседание Антитеррористической комиссии. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, на повестке — обеспечение безопасности на мероприятиях, посвящённых Новому году, Рождеству и выборам президента России. О планируемых и проводимых мероприятиях доложили руководители правоохранительных органов.

Врио министра внутренних дел по Удмуртии Александр Боев рассказал, что полицией будет разработан комплекс оперативно-профилактических и практических мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка. Например, на «школьных ёлках» будет предусмотрено дежурство сотрудников полиции, к местам проведения таких мероприятий приближены наряды полиции. С руководителями образовательных учреждений проведут инструктажи по мерам безопасности. Будут проводиться проверки автотранспорта, выделяемого для перевозок детей, инструктажи водительского состава о соблюдении ПДД и повышенном внимании на маршрутах движения. Сотрудники МВД уже проводят мониторинг средств массовой информации и интернета для выявления информации о массовых акциях на стадии их подготовки и организации соответствующего реагирования.

Начальник ГУ МЧС России по УР Сергей Пряженцев добавил, что сотрудники МЧС совместно с МВД будут проводить обследования территорий в местах несанкционированной реализации пиротехнических изделий. В каждом районе и городе вместе с муниципалитетами будут организованы специальные площадки для использования пиротехники. В жилом секторе продолжатся профилактические рейды с проведением бесед и вручением памяток о мерах пожарной безопасности.

О готовности объектов проведения выборов и их антитеррористической защищённости рассказала председатель Избиркома Удмуртии Светлана Пальчик. По её словам, в Удмуртии 34 территориальных и 1 100 участковых комиссий, планируются 18 временных избирательных комиссий. Абсолютное большинство помещений для голосования планируется оснастить системами видеонаблюдения и видеорегистрации. Это позволит участникам избирательного процесса полностью контролировать его ход.

Александр Бречалов призвал всех быть бдительными и максимально собранными, чтобы при возникновении каких-либо угроз своевременно выявить их и принять безотлагательные меры для предотвращения террористических актов.