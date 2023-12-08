Ижевск. Удмуртия. Новый терминал Ижевского аэропорта начнёт работу в сентябре 2024 года. Об этом в ходе прямой линии 7 декабря рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Ориентировочно в сентябре 2024 года должны уже запустить новый терминал. Непростой объект, очень много сложных технических требований. Международные перевозки — это теперь точно к нам. Запрос огромный. Я очень хорошо помню, когда наш аэропорт в семнадцатом году порядка 330 тысяч человек обслужил в год. В этом году ожидаем 850 тысяч пассажиров. «Ижавиа» тоже увеличивает пассажиропоток. В 2017 году 400 тысяч пассажиров наша авиакомпания перевезла. В этом году – 650 тысяч. Мы боремся за новые современные борта, в том числе «Боинги». Видим хорошую динамику развития», — сказал руководитель республики.

Глава Удмуртии добавил, что есть определённые трудности в части реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта. Объект находится в собственности Российской Федерации. Сейчас планируемые сроки производства работ на нём — 2026-2028 годы. Это не мешает эксплуатации аэровокзала, подчеркнул Александр Бречалов, однако при строительстве нового терминала на федеральном участке перрона будут возведены телетрапы для комфортной посадки пассажиров в воздушное судно. Поэтому важно провести обновление этого участка раньше — в 2024 году.

«Я обратился к президенту страны, к Владимиру Владимировичу Путину, 19 сентября в День оружейника, чтобы перрон включили в федеральное финансирование на 2024 год. Вчера я встречался с Виталием Геннадьевичем Савельевым, министром транспорта России, по этому вопросу. Нашу просьбу приняли к рассмотрению. Очень надеюсь, что нас поддержат», — добавил Глава Удмуртии.