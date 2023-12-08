Удмуртия разработает дополнительные меры по ограничению вейпов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут разработать дополнительные меры по ограничению продажи вейпов, электронных сигарет и систем нагревания табака. Затем они будут выдвинуты в качестве предложения на федеральный уровень. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отметим, с 1 марта 2024 года в России вводится запрет на продажу вейпов с ароматизаторами. Александр Бречалов считает такие меры недостаточными.

«Это уже не безобидные курилки, это реальная гадость, причем качество их практически не контролируется. Они влияют и на психику, и на здоровье, и к сожалению, уже есть летальные исходы. Да, те меры, которые приняла Госдума, наверное, недостаточны, и мы активно включимся в этот процесс, с коллегами по Госсовету предложим дополнительные меры ограничительные. С этой заразой надо действительно бороться, но не только через запрет, но и через контрповестку – где заниматься спортом, где проявлять свои творческие таланты», — сказал Александр Бречалов.

Напомним, ранее наркологи Удмуртии поддержали идею о полном запрете вейпов. В ноябре 2023 года депутат Госсовета республики Наиль Мухамедзянов предложил прекратить продажу подов в ларьках. Инициативу поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов.