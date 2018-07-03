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Евгений Шумилов об упавшем шпиле башни Ижмаша: это один из трагических дней в истории Ижевска

16:11, 03 июля, 2018
Анна Торхова
16:11, 03 июля, 2018
Анна Торхова
3158
0
#Ижевск\n#Ижмаш\n#Удмуртия\n#завод\n#пожар
3158
0

В Ижевске сгорел символ города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошел пожар на башне заводоуправления Ижмаш. По словам историка и искусствоведа из Удмуртии Евгения Шумилова, это один из трагических дней в истории города.

«Мы утратили главный державный символ оборонной, военной мощности Российской Империи <…>. Это не просто колонна, шпиль – это триумфальная колонна, то есть объект, завершающий сложный архитектурный, трехчастный ансамбль. И на этой колонне раньше был главный державный символ - российский  орел», - поделился с информагентством «Сусанин» историк.

Напомним, возгорание произошло 3 июля около 14:00. В результате пожара обрушился шпиль культурного объекта.

16:11, 03 июля, 2018
Анна Торхова
3158
0
#Ижевск\n#Ижмаш\n#Удмуртия\n#завод\n#пожар

 

 

 


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