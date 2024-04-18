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Малопургинский район простился с местным жителем, погибшим в зоне СВО

16:25, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Малопургинский район простился с местным жителем, погибшим в зоне СВО
16:25, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
211
0
#СВО\n#некролог\n#Малопургинский район\n#Александр Бречалов
Фото: Александр Деев
211
0

Сергей Титов был рядовым.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе простились с местным жителем, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава района Александр Деев в соцсетях.

Сергей Титов подписал контракт и отправился защищать новые территории Российской Федерации. Погиб при выполнении боевых задач.

Похороны рядового прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье Сергея Титова оказывается в полном объёме.

«Искренние соболезнования маме воина. Вы воспитали настоящего защитника. Вечная слава герою! Он навсегда останется в нашей памяти», — написал Александр Деев.

16:25, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
211
0
#СВО\n#некролог\n#Малопургинский район\n#Александр Бречалов