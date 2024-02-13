Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделали голос главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии предупредил жителей региона о его фейках в приложении «Ватсап»*. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Неизвестные лица создали в мессенджере страничку Александра Бречалова, с которой отправляют голосовые сообщения. В них он рассказывает о некой важной информации и просит дать ответ.

«Голос в сообщении похож — искусственный интеллект умеет многое. Не ведитесь, друзья», — комментирует настоящий глава региона.

Чтобы защититься от телефонных мошенников, Александр Бречалов просит не отвечать на сообщения с сомнительным содержанием от незнакомых людей и не давать денег в долг. В этом случае лучше позвонить человеку и проверить, действительно ли он нуждается в деньгах.

Не нужно отвечать собеседнику, если он запрашивает личную, финансовую информацию, и открывать присланные ссылки и вложения. Также следует обращать внимание на дату создания страницы в соцсетях. Фейковые аккаунты существую недолго, потому дата регистрации пользователя будет «свежей».

*«Ватсап» — принадлежит «Meta», которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена.