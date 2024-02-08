В Телеграме вновь появились фейки Александра Бречалова

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов предупредил жителей о появлении своих «двойников» в Телеграме.

«Друзья, в Телеграм снова появились фейковые аккаунты с моим именем и фото. Пожалуйста, будьте бдительны», — написал глава республики.

Также он попросил жителей не отвечать его фейкам — горожане могут пострадать финансово или подхватить вредоносные программы.

Правоохранительные органы рекомендуют не отвечать на сообщения незнакомцев с сомнительным содержанием, не давать им в долг, обращать внимание на дату регистрации аккаунта — если он создан недавно, вероятно, это мошенники.