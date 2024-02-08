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В Телеграме вновь появились фейки Александра Бречалова

13:28, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Телеграме вновь появились фейки Александра Бречалова
13:28, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
263
0
#фейки\n#Телеграм\n#Александр Бречалов
Фото: Александр Бречалов
263
0

Глава Удмуртии призывает жителей не передавать этим аккаунтам личную информацию.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов предупредил жителей о появлении своих «двойников» в Телеграме.

«Друзья, в Телеграм снова появились фейковые аккаунты с моим именем и фото. Пожалуйста, будьте бдительны», — написал глава республики.

Также он попросил жителей не отвечать его фейкам — горожане могут пострадать финансово или подхватить вредоносные программы.

Правоохранительные органы рекомендуют не отвечать на сообщения незнакомцев с сомнительным содержанием, не давать им в долг, обращать внимание на дату регистрации аккаунта — если он создан недавно, вероятно, это мошенники.

13:28, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
263
0
#фейки\n#Телеграм\n#Александр Бречалов