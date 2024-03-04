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Участников СВО будут готовить для вхождения в кадровый резерв «Команды Удмуртии»

12:30, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Участников СВО будут готовить для вхождения в кадровый резерв «Команды Удмуртии»
12:30, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
273
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#КомандаУдмуртии\n#СВО
Фото: ИА "Сусанин"
273
0

Экс-бойцы смогут получить необходимое высшее образование в приоритетном порядке.

Ижевск. Удмуртия. Участников специальной военной операции начнут включать в кадровый резерв «Команды Удмуртии». Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава республики Александр Бречалов в понедельник, 4 марта.

«Они смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах. Помимо этого, необходимо запускать платформу для повышения квалификации, для дополнительного образования. В своём послании парламенту президент страны Владимир Путин ёмко сказал, что "элита страны — те, кто защищает нашу Родину"», — сказал глава Удмуртии.

Он поставил задачу своей команде — искать тех участников СВО, кто готов учиться и переучиваться.

«И включать их в кадровый резерв «Команды Удмуртии». Это ответственные люди с высоким уровнем работоспособности, с огромным желанием работать на страну. Мы должны их видеть и помогать в этом вопросе», — подытожил Александр Бречалов.

 

12:30, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
273
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#КомандаУдмуртии\n#СВО