Участников СВО будут готовить для вхождения в кадровый резерв «Команды Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. Участников специальной военной операции начнут включать в кадровый резерв «Команды Удмуртии». Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава республики Александр Бречалов в понедельник, 4 марта.

«Они смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах. Помимо этого, необходимо запускать платформу для повышения квалификации, для дополнительного образования. В своём послании парламенту президент страны Владимир Путин ёмко сказал, что "элита страны — те, кто защищает нашу Родину"», — сказал глава Удмуртии.

Он поставил задачу своей команде — искать тех участников СВО, кто готов учиться и переучиваться.

«И включать их в кадровый резерв «Команды Удмуртии». Это ответственные люди с высоким уровнем работоспособности, с огромным желанием работать на страну. Мы должны их видеть и помогать в этом вопросе», — подытожил Александр Бречалов.