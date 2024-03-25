Глава Удмуртии: особое внимание нужно уделить безопасности в крупных торговых центрах

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл внеочередное заседание Антитеррористической комиссии, посвящённое событиям в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Как передаёт портал udmurt.ru, участниками мероприятия стали руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, объектов транспорта, ректоры вузов и директора учреждений среднего профессионального образования.

Отметим, что в Удмуртии в выходные были усилены меры безопасности на объектах массового скопления граждан, в том числе на железнодорожных и аэровокзале. Кроме того, на дорогах федерального и регионального значения выставлены патрули из числа сотрудников оперативных подразделений и Госавтоинспекции.

Также организованы проверки работы частных охранных предприятий, тренировки на базе социальных объектов, тщательно отрабатываются все обращения граждан. Особое внимание глава Удмуртии попросил уделить крупным торговым центрам — такое поручение прозвучало в адрес министра промышленности и торговли УР Виктора Лашкарёва. Организовать такие мероприятие необходимо совместно с прокуратурой и МЧС.

Что касается антитеррористической защищённости объектов образования, с 1 по 3 категорию в республике охраняют сотрудники частных охранных предприятий. 4 категория, это чаще всего учреждения малочисленные по количеству воспитанников, в сельской местности, там преимущественно, сторожа. В Ижевске 100% охрана ЧОП. В 18-ти школах столицы, в школе №2 Сарапула есть КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учеников более тысячи.

Отдельное внимание Александр Бречалов обратил на профилактику межнациональных конфликтов.

«Удмуртия всегда была благополучной с точки зрения дружбы народов, и я уверен так будет и впредь. Тем не менее, мы видим, как в социальных сетях многих регионов страны разворачивают настоящую травлю по национальному признаку. Цель наших врагов — спровоцировать конфликты внутри нашей огромной страны. Поручение министру национальной политики — прошу усилить профилактическую работу с НКО и диаспорами, нельзя допустить травли по этому признаку. Нам надо объединиться и быть внимательными и бережными друг к другу, вне зависимости от пола, национальности и веры. Ужасные вещи творят люди, а не нации», — сказал Бречалов.