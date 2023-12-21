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Доклад главы Удмуртии перед Госсоветом республики перенесли

12:35, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Доклад главы Удмуртии перед Госсоветом республики перенесли
12:35, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
159
0
#Госсовет Удмуртии\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
159
0

О переносе сессии попросил сам Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Заседание XII сессии Госcовета Удмуртии решили перенести. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Сессия должна была быть внеочередной. Назначили её на пятницу, 22 декабря. Главным событием должен был стать ежегодный доклад главы Удмуртии Александра Бречалова «О положении в республике».

Отмечается, что руководитель региона предложил перенести мероприятие «на более поздний срок». Президиум Госсовета предложение удовлетворил и перенёс заседание. Новая дата пока не известна, как и не оглашается причина, по которой Александр Бречалов попросил перенести сессию высшего народно-представительского и законодательного органа власти Удмуртской Республики.

12:35, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
159
0
#Госсовет Удмуртии\n#Александр Бречалов