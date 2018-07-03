В МЧС назвали предварительную причину пожара на башне «Ижмаша»

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели назвали предварительную причину пожара на башне «Ижмаша» в столице Удмуртии. По информации главного регионального управления МЧС, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

«К башне имелся свободный доступ», - уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре на башне главного оружейного административного корпуса поступило на пульт диспетчера в 13:56 по местному времени. К прибытию первых подразделений, горел металлический шпиль высотой 10 метров, обшитый деревом.

В 14:54 произошло обрушение шпиля.

«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара на высоте 51 метр спасен объект культурного наследия. Конструкции здания не повреждены», - рассказали в МЧС.

В 15:08 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Всего в тушении пожара участвовало 6 единиц пожарно-спасательной техники, 19 человек личного состава.

По словам историка и искусствоведа из Удмуртии Евгения Шумилова, это один из трагических дней в истории города. Руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Юрий Перевозчиков рассказал «Сусанину», что первоочередной ремонт может обойтись в 150 млн рублей.