Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 59 место в национальном рейтинге губернаторов

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 59 строчку национального рейтинга губернаторов России. Рейтинг был подготовлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Список составлялся с помощью заочного анкетирования. В опросе был задействован максимально широкий круг экспертов профессиональной и социальной принадлежности, отмечает ЦИК «Рейтинг».

Среди лидеров списка: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Александр Моор. В то время как замыкают список Ростислав Гольдштейн – губернатор Еврейской автономной области, Валентин Коновалов – глава республики Хакасия и Владислав Ховалыг – глава республики Тыва.

На одну строчку главу Удмуртии опередил руководитель Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, а сразу после Александра Бречалова следует глава Карелии Артур Парфенчиков.