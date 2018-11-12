Экс-директора «Спецгазавтотранс» Владимира Тумаева оставили под стражей и этапировали в Ижевск

Бывший руководитель газпромовской «дочки» обвиняется в организации покушения и убийстве по найму, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Ижевск. Удмуртия. Экс-директора «Спецгазавтотранс» Владимира Тумаева оставили под стражей до 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении в отношении обвиняемого Тумаева срока содержания под стражей по 12 декабря 2018 года включительно», - говорится в сообщении.

Также «Интерфакс сообщает, что бывший руководитель газпромовской «дочки», обвиняемый в организации покушения и убийстве по найму, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, этапирован из Москвы в столицу Удмуртии.

«Его этапировали из Москвы, он находится в Ижевске в следственном изоляторе», - заявил представитель пресс-службы управления судебного департамента при Верховном суде республики.

Напомним, что Тумаева задержали 18 февраля и отправили под домашний арест, а 7 марта по ходатайству следствия взяли под стражу. В июне его вновь перевели под домашний арест из-за ухудшения здоровья.

2 сентября Тумаев выехал из Ижевска в Москву для госпитализации в одной из больниц, не предупредив об этом следствие. 4 сентября его объявили в федеральный розыск. 20 числа экс-руководителя «Спецгазавтотранса» задержали в больнице и позже арестовали.