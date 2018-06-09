play
pause
  • $ 62.67 ↑
  • € 73.79 ↑

В Ижевске обвиняемого в организации заказного убийства Владимира Тумаева перевели под домашний арест

17:06, 09 июня, 2018
Анна Торхова
17:06, 09 июня, 2018
Анна Торхова
261
0
#Газпром\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#уголовное дело\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
261
0

Ранее экс-руководитель «дочки» Газпрома находился под стражей.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска перевел экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева под домашний арест. Как сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества республики, связано это с ухудшением здоровья обвиняемого.

Таким образом, Тумаев будет находиться под домашним арестом до 9 августа.

Напомним, о задержании бывшего руководителя «дочки» Газпрома стало известно 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору». 22 февраля суд отправил обвиняемого под домашний арест. 6 марта меру пресечения изменили на заключение под стражу.

Отметим, несмотря на обвинение, Тумаев сохранил место в совете директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

17:06, 09 июня, 2018
Анна Торхова
261
0
#Газпром\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#уголовное дело\n#суд

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

17:08, 02 июня, 2018
11085

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

10378
11:50, 04 июня, 2018

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

7581
10:34

Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии

5645
11:25, 04 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова стала кандидатом в сборную России на сезон 2018-2019

4333
12:00, 03 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
4556

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

2671
15:22, 05 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2547
19:08, 05 июня, 2018

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2464
19:04, 04 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2328
18:00, 03 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
4121

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2243
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2155
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1902
11:27, 05 июня, 2018

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

1812
19:19, 07 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018