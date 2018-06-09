В Ижевске обвиняемого в организации заказного убийства Владимира Тумаева перевели под домашний арест

Ранее экс-руководитель «дочки» Газпрома находился под стражей.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска перевел экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева под домашний арест. Как сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества республики, связано это с ухудшением здоровья обвиняемого.

Таким образом, Тумаев будет находиться под домашним арестом до 9 августа.

Напомним, о задержании бывшего руководителя «дочки» Газпрома стало известно 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору». 22 февраля суд отправил обвиняемого под домашний арест. 6 марта меру пресечения изменили на заключение под стражу.

Отметим, несмотря на обвинение, Тумаев сохранил место в совете директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс».