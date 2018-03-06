В Ижевске экс-директору «Спецгазавтотранса» Владимиру Тумаеву изменили меру пресечения

Домашний арест заменили на заключение под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему директору «Спецгазавтотранса» в Ижевске Владимиру Тумаеву изменили меру пресечения на заключение под стражу. Такое решение принято 6 марта, сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртской Республики.

Ранее Индустриальный суд столицы отправил бизнесмена под домашний арест. «Заказчику убийства - домашний арест, я считаю, что это смешно просто. У потерпевшего есть реальные основания опасаться угроз», - рассказал журналистам адвокат потерпевшего Евгений Новоселов.

Под стражей Владимир Тумаев будет находиться 2 месяца.

Напомним, о задержании бывшего руководителя дочерней компанией «Газпрома» стало известно 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору».