  • $ 56.66 ↑
  • € 69.47 ↑

В Ижевске экс-директору «Спецгазавтотранса» Владимиру Тумаеву изменили меру пресечения

11:25, 06 марта, 2018
Анна Торхова
11:25, 06 марта, 2018
Анна Торхова
792
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покушение\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд
792
0

Домашний арест заменили на заключение под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему директору «Спецгазавтотранса» в Ижевске Владимиру Тумаеву изменили меру пресечения на заключение под стражу. Такое решение принято 6 марта, сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртской Республики.

Ранее Индустриальный суд столицы отправил бизнесмена под домашний арест. «Заказчику убийства - домашний арест, я считаю, что это смешно просто. У потерпевшего есть реальные основания опасаться угроз», - рассказал журналистам адвокат потерпевшего Евгений Новоселов.

Под стражей Владимир Тумаев будет находиться 2 месяца.

Напомним, о задержании бывшего руководителя дочерней компанией «Газпрома» стало известно 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору».

11:25, 06 марта, 2018
Анна Торхова
792
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покушение\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

12:34, 01 марта, 2018
14468

Сильный снегопад надвигается на Удмуртию

13071
16:42, 04 марта, 2018

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

12487
10:08, 27 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

7852
18:05, 01 марта, 2018

Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

7099
15:45, 01 марта, 2018

В России участились случаи кражи колес «Лады Весты» необычным способом

10:00, 04 марта, 2018
2950

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

2870
19:24, 27 февраля, 2018

Пытавшихся продать девушку в сексуальное рабство злоумышленниц задержали в Москве

2444
16:58, 03 марта, 2018

В Пермском крае 6 человек погибли в результате пожара в общежитии

2325
09:14, 27 февраля, 2018

Минздрав поддержал идею тестирования сотрудников на алкоголь и наркотики на рабочих местах

2296
09:26, 01 марта, 2018

Жестокая схватка тигра с медведем в Индии попала на видео

11:58, 03 марта, 2018
5082

Ученые из Колорадо выяснили, почему влюбленным полезно держаться за руки

4795
14:43, 04 марта, 2018

В сети появилось видео посадки самолетов Airbus А380 во время шторма в Великобритании

2577
20:10, 04 марта, 2018

Французский бренд Lacoste сменил логотип крокодила

2183
18:20, 04 марта, 2018

«Джоконду» Леонардо да Винчи хотят вывезти из Лувра

2179
19:24, 01 марта, 2018

Мультимедиа

Всероссийский обучающий семинар «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» в Ижевске

Ижевск готовится к цирковому фестивалю

Удмуртия в минуту: опасная переправа и мартовские морозы

05 марта, 2018