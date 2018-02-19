Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

В понедельник его доставили в Ижевск.

Ижевск. Удмуртия. Экс-руководителя «Спецгазавтотранс» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тумаев долгое время руководил в Ижевске ДОАО «Спецгазавтотранс» - дочерней компанией «Газпрома».

«Сегодня задержали за организацию убийства человека. Человека не убили, стреляли в него», - рассказал источник.

Известно, что Тумаева задержали в Москве. В понедельник его доставили в Ижевск.

Наша справка: Владимир Тумаев – руководил ДОАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» с 01.11.2002 по 17.08.2010. В настоящее время является руководителем ООО «МОНТАЖПОСТАВКА», ООО «ПМ Инвестмент», ООО «ФОЦ «СПОРТПАРКСЕМЬЯ-ТУМАЕВ», УРО ООО «ВДО «Спортивная Россия».