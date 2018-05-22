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МЧС Удмуртии: пожар в Пугачево ликвидирован

10:13, 22 мая, 2018
10:13, 22 мая, 2018
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#МЧС\n#авиация\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com (Сергей Юрин)
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Группировка спасателей покинула село.

Ижевск. Удмуртия. Пожар возле села Пугачево в Удмуртии ликвидировали. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Пожар ликвидирован. Группировка выведена вчера вечером», - отметили в спасательном ведомстве.

Возгорание травы возле села Пугачево произошло 16 мая. В результате начали детонировать оставшиеся там после событий 2011 года снаряды. Из-за взрывов эвакуировали 1400 жителей военного городка, расположенного в селе.

К тушению пожаров привлекли авиацию. Специалисты отметили, что из-за взрывов здания в селе не пострадали. Вечером 17 мая жители начали возвращаться в свои дома.

Авиация завершила свою работу в воскресенье, 20 мая. После этого в селе оставалась минимальная группировка спасателей.

10:13, 22 мая, 2018
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#МЧС\n#авиация\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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