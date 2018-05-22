МЧС Удмуртии: пожар в Пугачево ликвидирован

Группировка спасателей покинула село.
Ижевск. Удмуртия. Пожар возле села Пугачево в Удмуртии ликвидировали. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
«Пожар ликвидирован. Группировка выведена вчера вечером», - отметили в спасательном ведомстве.
Возгорание травы возле села Пугачево произошло 16 мая. В результате начали детонировать оставшиеся там после событий 2011 года снаряды. Из-за взрывов эвакуировали 1400 жителей военного городка, расположенного в селе.
К тушению пожаров привлекли авиацию. Специалисты отметили, что из-за взрывов здания в селе не пострадали. Вечером 17 мая жители начали возвращаться в свои дома.
Авиация завершила свою работу в воскресенье, 20 мая. После этого в селе оставалась минимальная группировка спасателей.