Вертолет Ми-8 вместе с экипажем провалился под лед Онежского озера

Деревянное. Карелия. Обломки пропавшего вертолета Ми-8 нашли на дне Онежского озера возле села Деревянное в Карелии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Фрагменты воздушного судна находятся в 11 км от берега на глубине около 50 метров. По предварительным данным, вертолет ушел на дно вместе с экипажем из троих человек. Около промоины найдены также обломки фюзеляжа. Спасатели добрались до места крушения Ми-8 на снегоходах и судах на воздушной подушке. Также туда направили водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер» с телеуправляемым подводным аппаратом «Фалькон».

Отмечается, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Пилоты имели большой опыт поиска и спасения людей. Для расследования причин и обстоятельств катастрофы созданы оперативный штаб и спецкомиссия

Вертолет Ми-8 Главного управления МЧС по Вологодской области перестал подавать сигналы примерно в 20:35 4 февраля. Последний раз с борта выходил на связь по мобильному телефону один из членов экипажа. В это время воздушное судно находилось над Онежским озером примерно в 20 км от села Деревянное. Экипаж вертолета состоял из капитана, второго пилота и бортинженера, пассажиров на борту не было.