США не получат вертолеты Ми-17 из Колумбии для передачи их ВСУ

Богота. Колумбия. Принадлежащие Колумбии российские вертолеты не будут проданы США, которые планировали затем передать их Украине. Решение отказать Вашингтону приняли власти латиноамериканской страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Infodefensa.

Как сообщили в Минобороны Колумбии, США предложили 300 млн долларов за 20 вертолетов Ми-17 различных модификаций. Однако предложение было отвергнуто. В ведомстве пояснили, что машины используются как для решения военных задач, так и в поисково-спасательных операциях.