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США не получат вертолеты Ми-17 из Колумбии для передачи их ВСУ

13:42, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
США не получат вертолеты Ми-17 из Колумбии для передачи их ВСУ
13:42, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
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#Колумбия\n#США\n#Россия\n#Украина\n#военные\n#Минобороны\n#вертолет\n#авиация
Фото: pxhere.com
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В латиноамериканской стране эксплуатируется 20 таких машин.

Богота. Колумбия. Принадлежащие Колумбии российские вертолеты не будут проданы США, которые планировали затем передать их Украине. Решение отказать Вашингтону приняли власти латиноамериканской страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Infodefensa.

Как сообщили в Минобороны Колумбии, США предложили 300 млн долларов за 20 вертолетов Ми-17 различных модификаций. Однако предложение было отвергнуто. В ведомстве пояснили, что машины используются как для решения военных задач, так и в поисково-спасательных операциях. 

13:42, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Колумбия\n#США\n#Россия\n#Украина\n#военные\n#Минобороны\n#вертолет\n#авиация