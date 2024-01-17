Военный погиб при крушении вертолета в Киргизии

Бишкек. Киргизия. На военном аэродроме под Бишкеком потерпел крушение вертолет Ми-8. Погиб один человек, пострадали 10, передает Sputnik.

Как рассказал радиостанции министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, смертельные травмы получил командир экипажа. По уточненным данным, всего на борту находились 11 человек. Четверо из них помещены в реанимационное отделение, шестеро находятся в состоянии средней тяжести. Из вертолета достали черный ящик, возбуждено уголовное дело.

По словам другого информированного источника, среди пострадавших — военные летчики, борттехники и инженер. Самому молодому из них было 25 лет, старшему — 58 лет.