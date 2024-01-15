Украинский генерал в отставке Павлович мог погибнуть при ракетном ударе или аварии

Львов. Украина. В официальную версию о смерти отставного генерал-майора ВСУ Станислава Павловича от сердечного приступа не верят даже на Украине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».

Похороны самого опытного летчика ВСУ прошли во Львове. Павлович вышел в отставку 10 лет назад, однако продолжал тренировать пилотов. Отмечается, что генерала несли в закрытом гробу. Одновременно с ним в том же городе похоронили еще двоих офицеров, имевших отношение к авиации.

По версиям, которые высказывают украинские источники, генерал мог попасть под ракетный удар по одному из военных аэродромов, либо разбился при крушении Су-24 во время обучения летчиков ВСУ.