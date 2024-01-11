«Черная метель» накрыла Москву

Москва. Аномально сильный снегопад обрушился на Москву. В некоторых районах отмечается так называемая «черная метель», передает RT.

Для данного атмосферного явления характерно движение огромных хлопьев снега практически параллельно земле. Обычно его наблюдают на Крайнем Севере. В средней полосе подобные снегопады случаются крайне редко.

Из-за плохой видимости в аэропортах столицы задерживаются авиарейсы, дороги стоят в пробках. По данным метеорологов, циклон, принесший метель, движется со скоростью около 40-45 км/ч. Власти советуют московским автолюбителям временно пересесть на общественный транспорт.