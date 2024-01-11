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«Черная метель» накрыла Москву

15:41, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
«Черная метель» накрыла Москву
15:41, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Москва\n#погода\n#снег\n#авиация\n#транспорт\n#синоптики\n#видео\n#снегопад
Фото: скриншот видео с russian.rt.com
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Так называют погодное явление, при котором хлопья снега летят почти параллельно земле.

Москва. Аномально сильный снегопад обрушился на Москву. В некоторых районах отмечается так называемая «черная метель», передает RT.

Для данного атмосферного явления характерно движение огромных хлопьев снега практически параллельно земле. Обычно его наблюдают на Крайнем Севере. В средней полосе подобные снегопады случаются крайне редко. 

Из-за плохой видимости в аэропортах столицы задерживаются авиарейсы, дороги стоят в пробках. По данным метеорологов, циклон, принесший метель, движется со скоростью около 40-45 км/ч. Власти советуют московским автолюбителям временно пересесть на общественный транспорт.

15:41, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
201
0
#Москва\n#погода\n#снег\n#авиация\n#транспорт\n#синоптики\n#видео\n#снегопад