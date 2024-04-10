Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

У берегов Крыма упал военный вертолет

13:42, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У берегов Крыма упал военный вертолет
13:42, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
233
0
#Россия\n#Крым\n#море\n#авиация\n#Минобороны\n#вертолет\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
233
0

О потере боевой машины сообщили в Минобороны России.

Симферополь. Крым. Вертолет Ми-24 упал возле западного побережья Крыма. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По данным ведомства, крушение произошло 10 апреля около 06:00 МСК при выполнении планового полета над Черным морем. По предварительным данным, причиной инцидента послужил отказ техники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба. О судьбе экипажа не сообщается.

Ударный вертолет Ми-24 «Крокодил» выпускается с 1971 года, предназначен для повышения огневой мощи и мобильности сухопутных подразделений. Поставлялся более чем в 30 стран.

13:42, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
233
0
#Россия\n#Крым\n#море\n#авиация\n#Минобороны\n#вертолет\n#СВО\n#спецоперация