Молния дважды ударила по пассажирскому авиалайнеру в Томске

Томск. Томская область. Под удары молний попал самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту. Инцидент произошел в Томске 14 января, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Прилетевший из Москвы авиалайнер заходил на посадку в Томске. Из-за сильного ветра воздушное судно ушло на второй круг. В этот момент по нему дважды ударила молния.

Как уточнил источник издания, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Следов повреждений на самолете не обнаружено.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий экипаж принял решение сесть на запасном аэродроме в Новосибирске.