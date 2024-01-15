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Молния дважды ударила по пассажирскому авиалайнеру в Томске

15:27, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Молния дважды ударила по пассажирскому авиалайнеру в Томске
15:27, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
205
0
#Томск\n#авиация\n#самолет\n#пассажиры\n#аэропорт\n#погода\n#грозы\n#молния
Фото: pxhere.com
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Люди не пострадали.

Томск. Томская область. Под удары молний попал самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту. Инцидент произошел в Томске 14 января, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Прилетевший из Москвы авиалайнер заходил на посадку в Томске. Из-за сильного ветра воздушное судно ушло на второй круг. В этот момент по нему дважды ударила молния. 

Как уточнил источник издания, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Следов повреждений на самолете не обнаружено.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий экипаж принял решение сесть на запасном аэродроме в Новосибирске.

15:27, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
205
0
#Томск\n#авиация\n#самолет\n#пассажиры\n#аэропорт\n#погода\n#грозы\n#молния