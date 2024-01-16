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Сарапульский электрогенераторный завод импортозаместил украинские агрегаты на самолётах Ил-96 и Ту-214

15:15, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сарапульский электрогенераторный завод импортозаместил украинские агрегаты на самолётах Ил-96 и Ту-214
15:15, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#авиация\n#импортозамещение
Фото: ИА "Сусанин"
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Предприятие освоило производство двигателей гидравлических насосных станций.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) начал производить детали для российских самолётов Ил-96 и Ту-214. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На заводе освоено производство двигателей гидравлических насосных станций, которые раньше поступали из Украины. Агрегаты используются в дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Ил-96 и в магистральном узкофюзеляжном самолете Ту-214.

Данное оборудование обеспечивает работу шасси и элементов управления самолётом в воздухе и на земле, в том числе механизацию крыла.

Напомним, разработал токосъёмник воздушного винта для противообледенительной системы для нового отечественного самолёта «Ладога».

15:15, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авиация\n#импортозамещение