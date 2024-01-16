Сарапульский электрогенераторный завод импортозаместил украинские агрегаты на самолётах Ил-96 и Ту-214

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) начал производить детали для российских самолётов Ил-96 и Ту-214. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На заводе освоено производство двигателей гидравлических насосных станций, которые раньше поступали из Украины. Агрегаты используются в дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Ил-96 и в магистральном узкофюзеляжном самолете Ту-214.

Данное оборудование обеспечивает работу шасси и элементов управления самолётом в воздухе и на земле, в том числе механизацию крыла.

Напомним, разработал токосъёмник воздушного винта для противообледенительной системы для нового отечественного самолёта «Ладога».