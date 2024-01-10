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Гендиректора аэропорта Челябинска задержали за дебош в самолете

16:41, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Гендиректора аэропорта Челябинска задержали за дебош в самолете
16:41, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
157
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#Санкт-Петербург\n#Челябинск\n#авиация\n#аэропорт\n#самолет\n#дебош\n#скандал
Фото: pxhere.com
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Авиалайнер летел в Пулково.

Санкт-Петербург. Дебош на борту самолета устроил генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как рассказал источник издания, 6 января топ-менеджер вылетел в Санкт-Петербург по личным делам. Предположительно, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Во время полета он начал нарушать общественный порядок. Кашин нецензурно выражался в адрес авиакомпании и членов экипажа, пытался выяснять отношения с ними. 

После посадки в Пулково дебошира доставили в полицию. Там на буйного пассажира был составлен протокол. Отмечается, что стаж работы в авиации Виталия Кашина составляет 18 лет.

16:41, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
157
0
#Санкт-Петербург\n#Челябинск\n#авиация\n#аэропорт\n#самолет\n#дебош\n#скандал