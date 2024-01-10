Гендиректора аэропорта Челябинска задержали за дебош в самолете

Санкт-Петербург. Дебош на борту самолета устроил генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как рассказал источник издания, 6 января топ-менеджер вылетел в Санкт-Петербург по личным делам. Предположительно, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Во время полета он начал нарушать общественный порядок. Кашин нецензурно выражался в адрес авиакомпании и членов экипажа, пытался выяснять отношения с ними.

После посадки в Пулково дебошира доставили в полицию. Там на буйного пассажира был составлен протокол. Отмечается, что стаж работы в авиации Виталия Кашина составляет 18 лет.