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Доступ в военный городок открыли в селе Пугачево в Удмуртии

17:40, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
17:40, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
331
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#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#чрезвычайная ситуация\n#пожар
Фото: ИА Сусанин
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На его территории начали работать комиссии.

Пугачево. Удмуртия. Доступ в военный городок в селе Пугачево Удмуртской Республики открыт. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава МО «Малопургинский район» Сергей Юрин.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился снять режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования.

«Доступ в городок открыт. В настоящее время по всем объектам работают комиссии», - написал Сергей Юрин на своей странице сайта ВКонтакте.


Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-17.


17:40, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
331
0
#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#чрезвычайная ситуация\n#пожар

 

 

 


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