Доступ в военный городок открыли в селе Пугачево в Удмуртии

На его территории начали работать комиссии.

Пугачево. Удмуртия. Доступ в военный городок в селе Пугачево Удмуртской Республики открыт. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава МО «Малопургинский район» Сергей Юрин.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился снять режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования.

«Доступ в городок открыт. В настоящее время по всем объектам работают комиссии», - написал Сергей Юрин на своей странице сайта ВКонтакте.