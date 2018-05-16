Самолёт и вертолет планируют задействовать для тушения пожара в удмуртском поселке Пугачево

МЧС готовится задействовать авиацию в тушении возгорания возле бывшего военного арсенала.

Пугачево. Удмуртия. МЧС планирует задействовать вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в удмуртском поселке Пугачево, где из-за возгорания сухой травы сдетонировали снаряды. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Задействован самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водно-сливным устройством», - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составляет как минимум 10 га, и продолжает увеличиваться.