Американский дрон MQ-9 Reaper весом в 5 тонн совершил аварийную посадку в Польше

Мирославец. Польша. Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС производства США потерял управление в Польше. Это привело к аварийной посадке аппарата весом в 5 тонн в районе аэродрома «Мирославец» на северо-западе страны, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел после 02:00 МСК. Как пояснили в Генштабе Вооруженных сил Польши, причиной послужила потеря связи с дроном. Уточняется, что оружия и взрывчатки на борту не было, беспилотник совершал тренировочный полет в рамках плановых учений.

Аппарат приземлился в ненаселенной местности, территория в районе посадки оцеплена, экстренные службы были приведены в готовность. По факту ЧП проводится проверка.

Длина беспилотника самолетного типа MQ-9 Reaper составляет 11 метров, размах крыльев – 20,1 метра, а грузоподъемность — 2,2 тонны. Максимальная дальность полета дрона достигает 1852 км, а скорость – до 482 км в час. Аппарат может использоваться для разведки, спасательных операций и ударов по целям на земле и в воздухе ракетами, а также управляемыми бомбами с лазерным и спутниковым наведением.

Несколько MQ-9 Reaper совершают регулярные полеты с польской базы ВВС «Мирославец» с 2018 года. Она расположена в 250 километрах от Калининградской области.