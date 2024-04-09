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Устроившего дебош в самолете россиянина «успокоили» двое боксеров

17:03, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Устроившего дебош в самолете россиянина «успокоили» двое боксеров
17:03, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
170
0
#Россия\n#Эфиопия\n#авиация\n#самолет\n#спортсмены\n#бокс\n#пассажиры\n#алкоголь\n#дебош
Фото: pxhere.com
170
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Пьяный мужчина бросался на пассажиров.

Москва. Два российских боксера усмирили буйного пассажира самолета. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего в Москву, передает RT со ссылкой на Mash.

По данным Telegram-канала, самолет осуществлял рейс в ночь с 5 на 6 апреля. Один из пассажиров в нетрезвом состоянии начал ходить по салону и наносить удары окружающим. 

К счастью, в салоне воздушного судна находились двое боксеров: тренер Артур Калита и его ученик. Спортсмены возвращались в Россию после путешествия на африканскую вершину Килиманджаро. Мужчины скрутили неадекватного попутчика. После посадки его доставили в полицейский участок.

17:03, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
170
0
#Россия\n#Эфиопия\n#авиация\n#самолет\n#спортсмены\n#бокс\n#пассажиры\n#алкоголь\n#дебош