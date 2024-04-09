Устроившего дебош в самолете россиянина «успокоили» двое боксеров

Москва. Два российских боксера усмирили буйного пассажира самолета. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего в Москву, передает RT со ссылкой на Mash.

По данным Telegram-канала, самолет осуществлял рейс в ночь с 5 на 6 апреля. Один из пассажиров в нетрезвом состоянии начал ходить по салону и наносить удары окружающим.

К счастью, в салоне воздушного судна находились двое боксеров: тренер Артур Калита и его ученик. Спортсмены возвращались в Россию после путешествия на африканскую вершину Килиманджаро. Мужчины скрутили неадекватного попутчика. После посадки его доставили в полицейский участок.