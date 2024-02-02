Общественный транспорт Германии парализовала забастовка

Берлин. Германия. Массовая забастовка работников городского транспорта началась в Германии. 2 февраля на работу не вышли 90 тыс. сотрудников 130 компаний в сфере пассажирских перевозок, пишет Коммерсантъ.

Участники добиваются сокращения рабочего времени, увеличения отпусков, требуют дополнительных выходных за ночные смены. Автобусы и маршрутки перестали ходить в большинстве крупных городов Германии. Стачка продлится максимум одни сутки, в ряде организаций решили бастовать лишь несколько часов. От участия отказались транспортники Баварии, а также Кельна, Мюнстера и некоторых других городов.

В то же время к акции присоединились наземные службы аэропорта Гамбурга, а сутками ранее не работали сотрудники служб безопасности в 11 крупных аэропортах, в том числе Франкфурта, Берлина, Гамбурга и Кельна. Из-за этого отменили или отложили 1,1 тыс. авиарейсов.

Напомним, недавно в Германии бастовали железнодорожники.