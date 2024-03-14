При жесткой посадке Ми-8 в Магаданской области погиб человек

Эвенск. Магаданская область. Вертолет Ми-8 с рабочими рудника на борту совершил жесткую посадку в Магаданской области. В результате один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.

В Telegram-канале он написал, что воздушное судно выполняло рейс от прииска Кварцевый в Омсукчан. На борту, по предварительным данным, находились 20 человек. Инцидент произошел около 03:30 МСК.

К месту происшествия направлен вертолет с медиками из Магадана.

В Главном управлении МЧС по Магаданской области уточнили, что Ми-8 совершил жесткую посадку вблизи сопки Кварцевая, примерно в 15 километрах рудника, откуда вылетел.