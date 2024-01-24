65 пленных ВСУ находились в рухнувшем в Белгородской области самолете Ил-76

Белгород. Белгородская область. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По данным ведомства, на борту было 65 пленных украинских военных, которых собирались обменять, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Авиакатастрофа произошла около 11:00 МСК в Корочанском районе Белгородской области.

К месту падения Ил-76 вылетела комиссия Военно-космических сил России. Она должна установить причины произошедшего, сообщили в Минобороны.