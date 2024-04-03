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При аварии с вертолетом в Швейцарии погибли 3 человека

15:46, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При аварии с вертолетом в Швейцарии погибли 3 человека
15:46, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Швейцария\n#авиация\n#горы\n#горные лыжи\n#вертолет\n#авария\n#гибель людей\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
61
0

Летательный аппарат выкатился за пределы посадочной площадки и врезался в гору.

Берн. Швейцария. Три человека стали жертвами аварии в швейцарских Альпах. Разбился вертолет, перевозивший горнолыжников, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Катастрофа произошла в кантоне Вале 2 апреля. Вертолет выкатился за пределы посадочной площадки на высоте 3668 метров и врезался в гору Пти-Комбэн. Из 6 человек, находившихся на борту, выжили трое, остальные погибли. Обстоятельства трагедии уточняют правоохранительные органы.

Напомним, 14 марта в Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с рабочими рудника на борту. В результате один человек погиб, двое получили тяжелые травмы.

15:46, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Швейцария\n#авиация\n#горы\n#горные лыжи\n#вертолет\n#авария\n#гибель людей\n#авиакатастрофа