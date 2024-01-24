Все, кто летел в военно-транспортном самолете Ил-76 над Белгородчиной, погибли

Белгород. Белгородская область. Из 74 человек, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области, не выжил никто. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

О гибели экипажа, украинских пленных и конвоя, губернатор написал в своем Telegram-канале по итогам поездки в Корочанский район, где произошло крушение. По словам Гладкова, борт упал в поле недалеко от населенного пункта. Место катастрофы оцеплено, там работают оперативные службы.

Напомним, о падении самолета сообщило 24 января Минобороны России. Транспортник перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ. Также в Ил-76 находились 6 членов экипажа и 3 конвоира.

Как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, самолет был сбит тремя ракетами зарубежного производства – либо Patriot, либо IRIS T. Также он обвинил украинских военных в сознательной атаке на борт со своими пленными, которых российская сторона подготовила к обмену. По его мнению, Киев был информирован о том, какой самолет они сбивают. Второй Ил-76 с пленными ВСУ (порядка 80 человек) после крушения первого повернул обратно, добавил Картаполов.

А по словам бывшего главкома ВКС РФ, сенатора Виктора Бондарева, экипаж успел сообщить о внешнем воздействии. Кроме того, на кадрах с места инцидента виден след от ракеты в небе. Бондарев также отметил, что экипаж сумел увести падающий самолет от жилых кварталов.