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Членов экипажа упавшего в Афганистане самолета Falcon 10 доставили в Кабул

16:40, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Членов экипажа упавшего в Афганистане самолета Falcon 10 доставили в Кабул
16:40, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
138
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#Афганистан\n#Россия\n#авиация\n#самолет\n#гибель людей\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
138
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Из шестерых человек, находившихся на борту, погибли двое.

Кабул. Афганистан. Выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане членов экипажа доставили в Кабул, где они получили первую помощь. Состояние их здоровья оценивается как хорошее, пишут «Известия».

Частный самолет Falcon 10 с россиянами упал в горах афганской провинции Бадахшан 20 января. Причиной крушения могла стать техническая неисправность – возможно, у него отказали оба двигателя.

На борту находились два пилота, два врача, а также пассажиры – чета бизнесменов из Волгодонска. В связи с болезнью женщину перевозили ее из Таиланда в Россию. По пути самолет произвел дозаправку в Индии.

В результате крушения оба пассажира погибли, пилоты и медики выжили. Их нашли 21 января.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). 

16:40, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Афганистан\n#Россия\n#авиация\n#самолет\n#гибель людей\n#авиакатастрофа