Членов экипажа упавшего в Афганистане самолета Falcon 10 доставили в Кабул

Кабул. Афганистан. Выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане членов экипажа доставили в Кабул, где они получили первую помощь. Состояние их здоровья оценивается как хорошее, пишут «Известия».

Частный самолет Falcon 10 с россиянами упал в горах афганской провинции Бадахшан 20 января. Причиной крушения могла стать техническая неисправность – возможно, у него отказали оба двигателя.

На борту находились два пилота, два врача, а также пассажиры – чета бизнесменов из Волгодонска. В связи с болезнью женщину перевозили ее из Таиланда в Россию. По пути самолет произвел дозаправку в Индии.

В результате крушения оба пассажира погибли, пилоты и медики выжили. Их нашли 21 января.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).