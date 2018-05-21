Ситуация в Пугачево: спасатели ведут патрулирование территории

Авиация завершила свою работу в воскресенье.
Пугачево. Удмуртия. Спасатели ведут патрулирование территории вокруг села Пугачево в Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
В спасательном ведомстве отметили, что на месте работает минимальная группировка. Авиация завершила свою работу накануне, 20 мая.
Между тем, глава МО «Малопургинский район» Сергей Юрин сообщил о том, что силы средства в районе переведены в режим повседневной деятельности.
«Сегодня в 08:00 Распоряжением Главы режим ЧС на техтерритории села Пугачево снят», - написал он на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Возгорание травы возле села Пугачево произошло на прошлой неделе. В результате начали детонировать оставшиеся там снаряды. Из-за взрывов эвакуировали жителей военного городка, расположенного в селе. К тушению пожаров привлекли авиацию.
Специалисты отметили, что из-за взрывов здания в селе не пострадали. Вечером жители начали возвращаться в свои дома.