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Военно-воздушные силы США атаковали более 60 целей в Йемене

10:12, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Военно-воздушные силы США атаковали более 60 целей в Йемене
10:12, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#Великобритания\n#авиация\n#ВВС\n#флот\n#море\n#военные\n#ракеты\n#обстрел\n#корабли\n#Пентагон\n#ООН\n#Йемен
Фото: pxhere.com
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Они находились на 16 объектах хуситов, заявило командование ВВС.

Вашингтон. США. Удары американских ВВС были нанесены по более чем 60 целям на 12 объектах движения хуситов в Йемене. Об этом говорится в сообщении ВВС США, пишет «Российская газета».

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке союзных государств нанесли удары по Йемену. Взрывы прогремели в четырех провинциях страны, в том числе в столице Сане.

Утверждается, что атакам с воздуха подверглись склады боеприпасов, радары ПВО, а также места производства, хранения и запуска беспилотников и ракет. «Томагавки» запускались с военных кораблей и самолетов. Великобритания применила управляемые бомбы Paveway IV.

Как заявил президент США Джо Байден, акция была предпринята в ответ на нападения хуситов на корабли в Красном море. В декабре, напомним, Вашингтон анонсировал создание международной коалиции по борьбе с препятствующими судоходству мятежниками. СМИ сообщают, что командование осуществлял глава Пентагона Ллойд Остин из госпиталя, где ему недавно провели хирургическую операцию.

В руководстве движения хуситов «Ансар Аллах» пообещали, что продолжат атаковать суда, осуществляющие поставки в Израиль. Целью таких действий является поддержка палестинского движения ХАМАС.

Добавим, вечером 12 января в Совбезе ООН по инициативе России пройдет срочное заседание в связи с военной операцией США и союзников в Йемене. 

10:12, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#США\n#Великобритания\n#авиация\n#ВВС\n#флот\n#море\n#военные\n#ракеты\n#обстрел\n#корабли\n#Пентагон\n#ООН\n#Йемен