Военно-воздушные силы США атаковали более 60 целей в Йемене

Вашингтон. США. Удары американских ВВС были нанесены по более чем 60 целям на 12 объектах движения хуситов в Йемене. Об этом говорится в сообщении ВВС США, пишет «Российская газета».

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке союзных государств нанесли удары по Йемену. Взрывы прогремели в четырех провинциях страны, в том числе в столице Сане.

Утверждается, что атакам с воздуха подверглись склады боеприпасов, радары ПВО, а также места производства, хранения и запуска беспилотников и ракет. «Томагавки» запускались с военных кораблей и самолетов. Великобритания применила управляемые бомбы Paveway IV.

Как заявил президент США Джо Байден, акция была предпринята в ответ на нападения хуситов на корабли в Красном море. В декабре, напомним, Вашингтон анонсировал создание международной коалиции по борьбе с препятствующими судоходству мятежниками. СМИ сообщают, что командование осуществлял глава Пентагона Ллойд Остин из госпиталя, где ему недавно провели хирургическую операцию.

В руководстве движения хуситов «Ансар Аллах» пообещали, что продолжат атаковать суда, осуществляющие поставки в Израиль. Целью таких действий является поддержка палестинского движения ХАМАС.

Добавим, вечером 12 января в Совбезе ООН по инициативе России пройдет срочное заседание в связи с военной операцией США и союзников в Йемене.