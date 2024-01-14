Бортпроводница из Удмуртии помогла принять роды во время рейса Москва-Душанбе

Удмуртия. Во время авиарейса Москва-Душанбе у беременной женщины начались роды. Помощь ей оказывали бортпроводницы, среди которых оказалась уроженка Удмуртии. Об этом сообщает администрация Дебёсского района.

Уроженка деревни Большая Кизня Дебёсского района Надежда Ивакина 10 января выполняла авиарейс Москва Душанбе в составе экипажа самолёта в качестве бортпроводницы. В момент перелёта у одной из пассажиров начались схватки. На помощь беременной пришла Надежда Ивакиа, которая в прошлом работала фельдшером. Также среди пассажиров оказалась медсестра.

Роды прошли благополучно. Самолёт достиг пункта назначения. Находившиеся на борту пассажиры собрали для новорождённой девочки приданое - 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони (валюта Таджикистана).