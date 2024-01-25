1,2 миллиона долларов исчезли из упавшего в Афганистане самолета Falcon 10

Кабул. Афганистан. Крупная сумма денег пропала из самолета с россиянами, разбившегося в афганской провинции Бадахшан. 1 миллион 200 тысяч долларов США (около 106 млн рублей) могли быть похищены, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

По данным источников газеты Hasht e Subh, губернатор Бадахшана назначил комиссию по расследованию кражи.

Напомним, частный самолет Falcon 10 с россиянами упал в горах Афганистана 20 января. Причиной крушения могла стать техническая неисправность – возможно, у него отказали оба двигателя.

На борту находились два пилота, два врача, а также пассажиры – чета бизнесменов из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В связи с болезнью женщину перевозили из Таиланда в Россию. При падении Евсюковы погибли, остальные люди на борту выжили. Один из них добрался до ближайшего села и попросил помощи. Пострадавших доставили в Кабул, где оказали им медицинскую помощь.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело.