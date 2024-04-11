Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

При ударе ЦАХАЛ по Газе погибли дети и внуки лидера движения ХАМАС

10:04, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При ударе ЦАХАЛ по Газе погибли дети и внуки лидера движения ХАМАС
10:04, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
127
0
#Израиль\n#Палестина\n#Турция\n#Иран\n#военные\n#террористы\n#авиация\n#ракеты\n#гибель людей\n#родственники\n#трагедия\n#сектор Газа
Фото: pxhere.com
127
0

Соболезнования Исмаилу Хании выразили президенты Ирана и Турции.

Газа. Сектор Газа. Трое детей и столько же внуков главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании погибли при атаке ЦАХАЛ (израильской армии) по лагерю беженцев Шати на северо-востоке сектора Газа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Rokna News Agency.

Авиаудар был нанесен 10 апреля, жертвами стали другие боевики и мирные жители, число которых устанавливается. 

После трагедии Исмаил Хания заявил, что случившееся не станет причиной для прекращения борьбы палестинского движения с Израилем. Отмечается, что лидер ХАМАС потерял уже около 60 родственников, убитых в результате действий ЦАХАЛ.

Соболезнования главе политбюро ХАМАС выразили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Ирана Эбрахим Раиси.

10:04, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
127
0
#Израиль\n#Палестина\n#Турция\n#Иран\n#военные\n#террористы\n#авиация\n#ракеты\n#гибель людей\n#родственники\n#трагедия\n#сектор Газа