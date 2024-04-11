При ударе ЦАХАЛ по Газе погибли дети и внуки лидера движения ХАМАС

Газа. Сектор Газа. Трое детей и столько же внуков главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании погибли при атаке ЦАХАЛ (израильской армии) по лагерю беженцев Шати на северо-востоке сектора Газа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Rokna News Agency.

Авиаудар был нанесен 10 апреля, жертвами стали другие боевики и мирные жители, число которых устанавливается.

После трагедии Исмаил Хания заявил, что случившееся не станет причиной для прекращения борьбы палестинского движения с Израилем. Отмечается, что лидер ХАМАС потерял уже около 60 родственников, убитых в результате действий ЦАХАЛ.

Соболезнования главе политбюро ХАМАС выразили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Ирана Эбрахим Раиси.